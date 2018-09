13. September 2018, 22:20 Uhr Haimhausen Privater Anbieter hilft pflegenden Angehörigen

Der Haimhausener Pflegedienst AVZ Netzwerk Gesundheit GmbH betreut seit einigen Tagen ambulante Betreuungsgruppen in Haimhausen. Das neue Angebot soll nach Angaben des Unternehmens Pflegebedürftige und ihre Angehörigen unterstützen: Um über Ziele, Inhalte und Maßnahmen zu informieren, lädt der Pflegedienst zu einem Informationsabend ein: Am Donnerstag, 20. September, werden die Geschäftsführerin Claudia Thanner-Wiesinger sowie die Leitung der sozialen Betreuung, Karin Valenta, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Haimhausen einen Vortrag zu den Betreuungsgruppen halten. Im Anschluss gibt es einen weiteren Kurzvortrag über die weitverbreitete Demenz im Alter. Karin Valenta zeigt, wie demenzerkrankte Menschen denken, fühlen, handeln und bietet einen Einblick in den oft sehr beschwerlichen Alltag der pflegenden Angehörigen. Mit dem Angebot der Betreuungsgruppen erhofft sich der Pflegedienst nach eigenen Angaben "einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Entlastung der pflegenden Angehörigen und Familien zu leisten".