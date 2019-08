Nach Abschluss der Umbauarbeiten steht den Bürgern in Haimhausen die Packstation mit 26 Fächern in der Raiffeisenbank, Hauptstraße 32, wieder zur Verfügung. Hier können Pakete an allen Tagen der Woche abgeholt oder eingeliefert werden, teilt das Unternehmen DHL Paket mit. Unter www.postfinder.de finden die Kunden alle Standorte von Packstationen, Paketboxen, Filialen, DHL-Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Öffnungszeiten. Auch die Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sind dort abrufbar.