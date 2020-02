Ins "Land der langen weißen Wolke" - Aotearoa, wie es in der Maori-Sprache heißt - entführt Dieter Schildgen die Besucher der Haimhausener Kulturkneipe nach der kurzfristigen Terminverlegung nun am Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr. Der Weltreisende informiert in seiner neuen Präsentation über das besondere Neuseeland mit den Gletschern, Wasserfällen, Geysiren, der Flora und Fauna sowie der einzigartigen Maori-Kultur - ein externes Event, das der Kulturkreis sehr empfiehlt. Dieter Schildgen berichtete schon in mehreren exzellenten Multivisions-Vorträgen über viele Länder der Welt und faszinierte mit beeindruckenden Aufnahmen. Karten zu sechs Euro sind an der Abendkasse erhältlich.

© SZ vom 13.02.2020 / SZ Feedback