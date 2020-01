Die Schlossbrauerei Haimhausen stellt zum Februar ihren Betrieb ein. Das ist seit Oktober des vergangenen Jahres bekannt. Die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan hat nun den Zuschlag für die Gastronomien bekommen - und arbeitet im Schulterschluss mit den Wirten an der Fortsetzung der Haimhauser Gastro-Tradition.

Vom Brauerei Gasthaus Lohhof über den Italiener "Il Fagiano" bis hin zum Gasthaus zur Post - in vielen Lokalen in den Landkreisen Dachau, Freising und München wurden Gästen bis jetzt die Spezialitäten der Schlossbrauerei Haimhausen kredenzt. Dort wurde der Betrieb aber nach mehr als 400 Jahren eingestellt. Die Brauerei Weihenstephan versorgt die Gastronomen in Zukunft mit Bier und alkoholfreien Getränken. Die Wirte haben sich bei einem Besuch in Weihenstephan und bei einer Führung durch die Braustätte gleich von Qualität und Geschmack der Biere überzeugt.

"Wir sind sehr glücklich, den Zuschlag bekommen zu haben", sagt Josef Schrädler, Direktor der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan. Die Tradition, die diese Gaststätten verkörperten, passten perfekt zur Geschichte seiner Brauerei." Und Monika Haniel, Inhaberin der Schlossbrauerei Haimhausen, sagt: "Wir haben uns intensiv mit den Bewerbern beschäftigt." Von zahlreichen Angeboten habe man zwölf Brauereien ins engere Auswahlverfahren eingeladen - und die Brauerei Weihenstephan überzeugte auf ganzer Linie: "Wir haben hier einen kompetenten Partner, der höchste Qualität liefert, nicht nur was das Bier angeht, und einen umfangreichen Service bietet."