7. April 2019, 22:29 Uhr Haimhausen Michael Kausch gibt SPD-Vorsitz ab

Der SPD-Ortsverein Haimhausen will sich verjüngen. Am Mittwoch, 10. April, wird ein neuer Vorstand gewählt. Michael Kausch, der vier Jahre lang an der Spitze stand, will den Vorsitz nun einem jüngeren Kandidaten überlassen und sich in die zweite Reihe zurückziehen. Er spekuliert auf einen Stellvertreterposten. "Wir hatten in den vergangenen Jahren einige Neuzugänge. Es tut gut, wenn sie nun mit eingebunden werden", sagt er. In der Hoffnung, dass die Verjüngung den Ortsverein stärkt. Gemeinderätin Ingrid Waizmann will sich sogar ganz aus dem Vorstand verabschieden, auch wenn sie weiterhin aktiv bleiben will. Gewählt werden zudem Delegierte für die Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl und Kausch wird das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Die Jahresversammlung beginnt um 19.30 Uhr im Gasthof Post.