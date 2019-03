8. März 2019, 22:14 Uhr Haimhausen Mathias Tretter holt Auftritt nach

Der Kabarettist Mathias Tretter holt am Mittwoch, 3. April, den im vergangenen Jahr aus Krankheitsgründen kurzfristig abgesagten Termin in der Kulturkneipe Haimhausen nach. Um 20 Uhr spielt er sein Programm mit dem Titel "POP - Politkomik ohne Predigt". Karten gibt es im Vorverkauf unter www.haimhauser-kulturkreis.de oder in der Kulturkneipe zu 18 Euro an den Mittwochen, 13., 20. und 27. März, sowie den Samstagen, 16.3., 23. und 30. März, jeweils von 19.30 bis 23 Uhr.