13. August 2019, 22:05 Uhr Haimhausen Lose für einen guten Zweck

Seit Anfang der Woche können Interessierte in den Haimhausener Banken wie der Sparkasse und im Salon Friedrich Lose für eine großen Spenden-Tombola des Vereins "Miteinander Füreinander" Lose zum Preis von fünf Euro kaufen. Die Ziehung der 100 Gewinne erfolgt am Samstag, 12. Oktober, während der Benefiz-Veranstaltung in der Aula der Grund- und Mittelschule Haimhausen. Der erste Preis ist ein Rosen-Aquarell von Andreas Schröder. Der zweite Preis ist ein Fernsehgerät und der dritte Preis ein Staubsauger. Der Verein "Miteinander Füreinander" ist eine seit mehr als 20 Jahren bestehende karitative Organisation, die Menschen hilft, die Schicksalsschläge erlitten haben. In Not geratenen Familien soll ein Stück Lebensqualität zurückgegeben werden.