Ein Dorn im Auge sind den Haimhausern schon lange Lastkraftwagen, Anhänger oder Sattelauflieger, die am Straßenrand der Staatsstraße 2339 in der Nähe des Kreisverkehrs am Kramer Kreuz geparkt werden. "Eine nicht mehr tolerierbare Situation", heißt es in der Gemeinde. Deshalb sollte das Straßenbauamt, dort mit Leitpfosten und Findlingen den Straßenrand sperren. Die Behörde habe mitgeteilt, dass dort nur Leitpfosten, aus Sicherheitsgründen aber keine Findlinge erlaubt seien. Allerdings halten Leitpfosten die Lkws nicht auf. Diese würden entweder überfahren oder herausgenommen. Außerdem dürfe der ruhende Verkehr an dieser Stelle nur von der Polizei kontrolliert werden, was aber an Personalmangel scheitere. Die Gemeinde will jetzt erneut bei der Straßenmeisterei einen Antrag zum Setzen von Leitpfosten in engen Abständen stellen. Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU): "Ein optischer Brüller wird das nicht sein. Wir müssen halt schauen, ob die sich dran halten."