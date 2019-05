2. Mai 2019, 21:56 Uhr Haimhausen Lärmschutz durch Flüsterasphalt

Gemeinsame kommunalpolitische Themen, die den Ortsteil lnhausen, der teils zu Haimhausen aber auch zu Unterschleißheim gehört, betreffen, standen im Mittelpunkt eines interkommunalen Ortteilstammtisches im Sportheim in Inhausen. Rede und Antwort standen den Bürgern Haimhausens Bürgermeister Peter Felbermeier und der stellvertretende Bürgermeister von Unterschleißheim, Stefan Krimmer. Unter den Gästen war auch Unterschleißheims Altbürgermeister Rolf Zeitler, Stadträtin Brigitte Weinzierl, Jürgen Schindler von der Seniorenunion Haimhausen sowie Tobias Seethaler und Markus Gland von der Jungen Union Unterschleißheim. Das Thema in Inhausen war die von der Unterschleißheimer CSU kürzlich abgelehnte Ansiedlung von BMW zwischen Ober- und Unterschleißheim. Krimmer verteidigte die Entscheidung: "Wir als CSU können es uns nicht so leicht machen wie die Grünen und grundsätzlich Nein zu neuem Gewerbe sagen. Aber wenn alle Fakten klar auf dem Tisch liegen und dann die Neuansiedlung weder in die bestehende noch in die zukünftige Infrastruktur passt, muss man auch mal - und sicher nicht leichtfertig Nein sagen."

Haimhausens Bürgermeister Felbermeier informierte über die Historie des A 92-Ausbaus und die geplanten Lärmschutzmaßnahmen. Besonders gut gefiel den Zuhörern die Aussicht auf umfassenden Lärmschutz. "Der Flüsterasphalt wird am meisten bringen", so Felbermeier. Die Kreuzungsanbindung, bei der das Inhauser Moos gerade einmal fünf Sekunden Ampelschaltzeit zugebilligt bekommen solle, kritisierte Bürgermeister Felbermeier: "Da werden wir uns auf die Hinterbeine stellen", kündigte der Rathauschef an. Weitere Themen waren der Radverkehr, die Erschließung der Straßen und Probleme mit der Straßenbeleuchtung.