Kulturkreis und Volkshochschule Haimhausen besuchen am Samstag, 15. Februar, die Sonderausstellung "100 Schätze aus 1000 Jahren" im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg, die Führung ist für 10 Uhr festgelegt. Bis Montag, 10. Februar, können sich noch Interessenten anmelden unter www.haimhauser-kulturkreis.de oder bildung@vhs-haimhausen.de mit Angabe der E-Mail-Adresse, auch telefonisch: 08133/63 24 oder 08133/90 81 91; Abfahrtzeit und -ort werden erst danach angegeben, da die Fahrt je nach Teilnehmerzahl per Bahn (Bayern-Ticket für 20 Euro) oder per Bus (für 25 Euro) stattfinden wird. Eintritt und Führung kosten zusätzlich 19 Euro.