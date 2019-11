Ein Engel glaubt, dass sich heutzutage niemand mehr für die Weihnachtsgeschichte interessiert und jeder andere Sorgen hat. Mit einer besonderen Veranstaltung will der FC Ottershausen nun das Gegenteil beweisen. Wer wissen will, was zu einer Weihnachtsgeschichte gehört, sollte zum Mitmach-Krippenspiel am 4. Adventswochenende in die Ottershausener Kirche kommen. Kinder aus der Gemeinde Haimhausen führen am Samstag, 21. Dezember und Sonntag, 22. Dezember um 17 Uhr das Krippenspiel "Der traurige Engel" in der Ottershausener Kirche auf. Nach den Aufführungen lädt der FC Ottershausen die Teilnehmer zum gemütlichen Beisammensein am Feuerkorb mit Punsch und Gebäck ein.