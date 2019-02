20. Februar 2019, 21:37 Uhr Haimhausen Konzert des Jugendchors

Der Jugendchor des Vereins Quintessenz lädt am Samstag, 23. Februar, um 18.30 Uhr zu seinem Konzert in der Marienkirche in Inhausen ein. Dort werden die knapp 20 Sängerinnen und Sänger von elf bis 16 Jahren, geleitet von Eva Prielmann, mit flotten und modernen Liedern eine Stunde lang zeigen, welchen Spaß das gemeinsame Singen machen kann. Der Eintritt ist frei.