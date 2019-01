14. Januar 2019, 22:02 Uhr Haimhausen Kleinbus quetscht Müllmann ein

Ein 47-jähriger Müllmann ist am Freitagmorgen gegen 7 Uhr in der Münchner Straße in Haimhausen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte der Allershausener links an dem stehenden Müllauto vorbeigehen, um an eine Abfalltonne zu kommen. Gleichzeitig war ein 28-jähriger Augsburger mit seinem Kleinbus auf der Münchner Straße in der Gegenrichtung unterwegs. Beim Vorbeifahren quetschte er den Müllmann zwischen seinem Fahrzeug und dem stehenden Müllwagen ein. Rettungskräfte mussten den 47-Jährigen ins Dachauer Krankenhaus bringen. Ein Sachschaden laut Polizei entstand nicht.