11. Dezember 2018, 22:04 Uhr Haimhausen Kinder führen Krippenspiel auf

20 Kinder aus der Gemeinde Haimhausen spielen am vierten Adventswochenende, Samstag und Sonntag, 22. / 23. Dezember, jeweils um 17 Uhr in der Ottershausener Kirche das Krippenspiel "Das Gasthaus Zur freundlichen Wirtin". Kaiser Augustus will wissen, wie viele Menschen es in seinem Reich gibt. Darum sollen sich alle in Listen eintragen lassen, jeder in seiner Heimatstadt. Viele Menschen müssen sich auf den Weg machen, der oft weit und beschwerlich war. Aber es gibt auch einige, die freuen sich über den Befehl des Kaisers, so auch die Wirtin des Gasthauses "Zur freundlichen Wirtin". Nach den Aufführungen sind die Besucher zum gemütlichen Zusammensein am Feuerkorb mit Punsch, Glühwein, Würstl und Gebäck eingeladen.