Am Kreisverkehr in der Haimhausener Hauptstraße stellt sich langsam der Feierabendverkehr ein. Autofahrer, Fußgänger, Mütter mit Kinderwägen, Schüler und ein Nordic-Walker sind unterwegs. Eigentlich alles so wie immer. Trotzdem ist es an diesem Freitagnachmittag anders als sonst. Denn am Kreisverkehr sieht man normalerweise keine Kinder stehen, die Schilder mit der Aufschrift wie "Stop Plastik Revolution", "Nicht Reden - Machen!" oder "Hop Hop Hop Plastikstop" oder "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut" hochhalten und die ihre Forderungen unüberhörbar mit Trillerpfeifen unterstreichen. Initiator der Haimhausener Demo gegen die Plastiklawine ist der zehnjährige Florian Rusch aus Haimhausen. Florian, so erzählt seine Mutter Martina, habe in der Schule einen Film über Plastik gesehen und sich danach spontan dazu entschieden, eine Demonstration zu initiieren, zu der nicht nur Freunde von ihm gekommen sind. Auch Grünen-Gemeinderätin Armgard Körner reiht sich in die Kinder-Demo ein und hält ein Schild mit der Aufschrift "Nicht Reden - Machen!" hoch. Selbst Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU), der aufgrund von Terminanhäufungen verhindert war, habe Florian moralische Unterstützung für sein Anliegen zugesagt, sagt Martina Rusch.

Dass man im Alltag auch kleine "große Erfolge" bei der Plastikvermeidung erzielen kann, bestätigt Florians Mutter Martina: "Wir haben durch kleine Maßnahmen in unserem Fünf-Personen-Haushalt die Plastikmenge um rund 50 Prozent reduziert, zum Beispiel durch das Einkaufen von regionalen Produkten oder bei den Zahnbürsten, wenn man Wechselköpfe verwendet." Und Florian assistiert: "Man kann auch die Salami beim Metzger ohne Plastikverpackung kaufen." Recht hat er!