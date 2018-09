23. September 2018, 21:55 Uhr Haimhausen Jazz in der Kulturkneipe

Der Jazz-Musiker Xaver Hellmeier ist am Samstag, 29. September, in der Kulturkneipe in Haimhausen zu erleben. Xaver Hellmeier, obwohl erst 24 Jahre alt, gehört bereits zu den gefragtesten Jazzschlagzeugern der Szene und bietet Musikgenuss auf bestem Niveau. "Featuring Peter Tuscher" ist der Abend betitelt. Trompeter Peter Tuscher sammelte bereits in den siebziger Jahren erste musikalische Erfahrungen bei Ensembles wie Hermann Breuers Blue Bone oder dem Harald Rüschenbaum Orchestra. Seit 1994 hat er eine Professur für Trompete an der Anton-Bruckner-Privatuniversität in Linz. Tizian Jost ist einer der bedeutendsten Jazzpianisten in Deutschland und unterrichtet seit 1995 an der Musikhochschule München. Ernst Techel studierte Kontrabass an den Konservatorien Würzburg und Hilversum in den Niederlanden. Zurzeit ist Techel in zahlreichen Formationen, vor allem im Raum München sowie überregional, als Jazzbassist tätig. Beginn um 20 Uhr.