Die Bavarian International School (BIS) begrüßt die bekannte US-Buchautorin Ettie Zilber zu insgesamt zehn Workshops und Vorträgen, die von Mittwoch, 13. November, bis Freitag, 15. November, am Haimhausen Campus und am City Campus in der Münchner Leopoldstraße stattfinden. Zwei Abendveranstaltungen sind für alle interessierten Bürger, für internationale und deutsche Familien öffentlich: "Die internationale und interkulturelle Erziehung von Kindern" am Mittwoch, 13. November, um 19 Uhr am City Campus und "Wie Mama mir erzählte: Holocaust-Erinnerungen" am Donnerstag, 14. November, 19 Uhr im BIS-Auditorium in Haimhausen.

Die in Arizona und South Carolina lebende US-Amerikanerin Ettie Zilber wurde besonders bekannt durch ihre beiden Bücher "Drittkulturkinder - die Kinder von Lehrern an internationalen Schulen" und "Erinnerungen an den Holocaust zwischen Liebe und Widerstand", in dem sie Geschichten über den Holocaust erzählt, den ihre Mutter überlebte. Die dreifache Mutter machte sich aber auch einen Namen als internationale Pädagogin und Leiterin von amerikanischen und internationalen Schulen in den USA, Israel, Singapur, Spanien, Guatemala und China. An der Bavarian International School spricht und diskutierte Ettie Zilber mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 12, mit Lehrern, Mitarbeitern, Eltern und interessierten Gästen zu den Themen Drittkulturkinder, internationale und interkulturelle Erziehung, kulturelles Bewusstsein, Migration und Holocaust-Erinnerungen.