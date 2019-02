28. Februar 2019, 21:56 Uhr Haimhausen Haimhausener CSU will die Bienen retten

Eine nachhaltige Wirkung hat das Volksbegehren gegen das Artensterben in Bayern bereits bewirkt: Nach der Stadt Dachau und der Gemeinde Pfaffenhofen a. d. Glonn wird nun auch die CSU im Haimhausener Gemeinderat aktiv. "Haimhausen rettet die Bienen". So nennt die CSU ihr Projekt, für das die Gemeinde Flächen in ihrem Eigentum hergeben soll. Sie sollen zunächst für vier Jahre nicht mehr bewirtschaftet werden. Auf den Flächen wird eine Mischung angesät, die für Insekten besonders geeignet ist. Außerdem soll die Verwaltung mit ansässigen Landwirten ein ähnliches Projekt umsetzen: Die Bauern stellen Flächen für Blühwiesen für vier Jahre zur Verfügung, bringen eine für Insekten günstige Blühmischung aus und verzichten auf Dünger und chemischen Pflanzenschutz sowie häufiges Mähen. Diese Flächen sollen laut CSU dann Haimhausener Bürgern im Rahmen einer Patenschaft zum Preis von 50 Euro pro 200 Quadratmeter jährlich angeboten werden. Die Gemeinde soll für das private Projekt entsprechende Träger suchen.