14. November 2018, 21:28 Uhr Haimhausen Fotowettbewerb

Mit einer Vernissage am Samstag, 17. November, um 20 Uhr in seiner Kulturkneipe (KuK) eröffnet der Haimhausener Kulturkreis die Ausstellung seines Fotowettbewerbs "Haimhausen durch meine Linse". Aus den zahlreich eingereichten Fotos entschied sich die Jury für drei Werke, die an diesem Abend prämiert werden. Die Bilder sind bis 15. Dezember in der KuK-Kneipe zu sehen, von 9. Januar bis 22. Februar 2019 dann im Rathaus der Gemeinde Haimhausen. Einige der Fotos sind auch zu kaufen.