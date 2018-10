23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Haimhausen Felbermeier kämpft für Erhalt des Bolzplatzes

Schlechte Nachrichten für die Kinder und Jugendlichen im Haimhausener Ortsteil Ottershausen: Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich der gemeindliche Bolzplatz befindet, will den am 31. Dezember 2020 auslaufenden Vertrag mit der Gemeinde nicht verlängern. Der Grund: ständige Beschwerden der Anwohner über den Freizeitbetrieb und Lärmbelästigungen. Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU) bezeichnete in der jüngsten Gemeinderatssitzung dies als "echt traurig", weil der Bolzplatz mit "viel Engagement und Eigenleistung" angelegt worden sei. Felbermeier kündigte weitere Gespräche mit dem Grundstückseigentümer an. "Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen." Ziel sei es, eine Verlängerung des Vertrages doch noch zu erreichen.