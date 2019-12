Ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit sind, wie alle Jahre wieder, Einbrecher im Landkreis Dachau unterwegs. Wie die Polizeiinspektion Dachau am Dienstag mitteilte, brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende in eine Doppelhaushälfte in Haimhausen ein. Den Geschädigten ist die Freude auf das Weihnachtsfest genommen: Die Täter erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Den Ermittlungen zufolge hebelten die Einbrecher im Zeitraum von Samstag bis Montag die Terrassentür des Wohnhauses in der Münchner Straße auf. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Einem aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass die Polizei die Tat relativ früh entdeckte. Der Mann bemerkte am Montag Vormittag die aufgebrochene Tür und rief sofort die Polizei. Die Einbrecher hatten die ganze Wohnung durchwühlt und dabei wertvollen Schmuck, der mehrere tausend Euro wert ist, gefunden. Der zusätzliche Schaden an Türe wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, denen in der Münchner Straße, zwischen der Sonnen- und Brunnenfeldstraße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon 08131/5610 zu melden.