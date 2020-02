Ausnahmekünstler und ihre Gedanken lernt man in den "Samstagsabendhelden" des Journalisten und Buchautors Tim Pröse kennen. In dem Buch treten legendäre Entertainer, Schauspieler und Sänger in Interviews und Porträts ins Rampenlicht. Pröse studierte an der Universität Essen Kommunikationswissenschaften, Politik und Psychologie und war Chefreporter der Münchner Abendzeitung. 2002 wechselte er zum Focus, wo er als Redakteur der Ressorts "Menschen und Reportagen" hauptsächlich Porträts und Reportagen schrieb. Seit 2016 ist er freier Journalist und Buchautor. Am Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr liest er in der Haimhausener Kulturkneipe aus seinem Buch. Der Preis für die Karten beträgt zehn Euro. Diese gibt es wie immer unter www.haimhauser-kulturkreis.de sowie in der Kulturkneipe Haimhausen.