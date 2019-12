Der Ortsverband der Grünen in Haimhausen zeigt am Donnerstag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr in der Kulturkreiskneipe mit "Guardians oft the Earth" einen aufrüttelnden Dokumentarfilm über den Klimawandel und die Rettung unserer Spezies. Der Film macht aus der Weltklimakonferenz 2015 von Paris einen elektrisierenden Polit-Thriller. Was sind das für Menschen, die über die Zukunft unseres Planeten entscheiden? Wer ist Superheld und wer Superschurke? Die nächste Runde in diesem Konflikt war die Weltklimakonferenz im Dezember 2018 im polnischen Kattowitz. In diesen Streifen sehen die Grünen ein wichtiges Zeitdokument, das entscheidende Impulse zur Diskussion liefert. "Der hoch spannende Dokumentarfilm begleitet einige Abgesandte aus Regionen, die schon jetzt von sich häufenden Naturkatastrophen betroffen sind, und die deshalb gegen den Widerstand der Industrienationen eine Marge von höchstens 1,5 Grad durchsetzen wollen. Ein ungewöhnlicher, vielschichtiger Blick ins Dickicht der Verhandlungsdiplomatie", sagt der Filmdienst. Der Eintritt ist frei.