30. Januar 2019, 22:15 Uhr Haimhausen Dialektwochen

In drei aufeinander folgenden Wochenenden im Februar präsentiert der Haimhausener Kulturkreis unter dem Schlagwort "Dialektwochen" die bayerischen Künstler Johann Rottmeir, die Band Schariwari und Traudi Siferlinger mit ihrer Band Pitu Pati. Johann Rottmeir, der Sprüchesammler liest am Samstag, 2. Februar, in der Kulturkneipe unter anderem aus seinen Büchern "A Hund bist fei scho" und " . . . jetz gherst da Katz!" Seine Sammlung umfasst inzwischen mehr als 1000 Sprüche, Redewendungen und Lebensweisheiten, die zu erhalten er sich auf die Fahnen geschrieben hat. Begleitet wird Johann Rottmeir von der Schönbrunner Stubnmusi und den Schönbrunner Sängern. Karten zu zehn Euro unter www.haimhauser-kulturkreis.de, in der Kulturkneipe, Hauptstraße 46 b, Mittwoch und Samstag jeweils von 19.30 bis 24 Uhr und an der Abendkasse.