3. Februar 2019, 22:06 Uhr Haimhausen Das Engagement der Aktivsenioren

Wissen und Erfahrungen ehemaliger Unternehmer und Führungskräfte sind viel zu wertvoll, als dass ihr Potenzial ungenutzt verkümmern dürfte. Deshalb hat sich vor 35 Jahren der Verein Aktivsenioren Bayern gegründet. Rund 400 ehrenamtliche Mitglieder in ganz Bayern bringen Existenzgründer auf "Flughöhe" und begleiten kleinere und mittlere Firmen in heiklen Fragen. Hinzu kommen Bildungsprojekte in Schulen und Universitäten. Fritz Bräuninger wird am 14. Februar von 15 Uhr an im Haimhauser Rathaus über das Engagement des Vereins berichten. Dabei geht es um die Fragen: Was treibt diese Aktivsenioren an, was haben sie bislang bewirken können und wohin steuern sie künftig ihren Kurs?