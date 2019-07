31. Juli 2019, 22:00 Uhr Haimhausen/Dachau Mit Alkohol am Steuer erwischt

Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch Alkoholkontrollen gemacht. Zwei Fahrer mussten ihr Auto stehen lassen. Ein 41-jähriger Unterschleißheimer fiel den Beamten gegen 23 Uhr auf der Moosachstraße in Haimhausen auf. Er roch nach Alkohol und musste blasen. 0,62 Promille zeigte das Testgerät an. Der andere, ein 46-jähriger Dachauer, wurde gegen 23.30 Uhr auf der Gleiwitzstraße in Dachau mit 0,56 Promille Alkohol erwischt. Beide Fahrer erwartet eine Geldbuße und ein Fahrverbot.