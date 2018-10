19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Haimhausen Crash mit Postauto - Briefträger verletzt

Ein 66-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag gegen 12.45 Uhr in Ottershausen bei Haimhausen einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann mit seinem Renault aus einem Grundstück auf die Dachauer Straße fahren. Dabei übersah er das Postauto, das von rechts kam und verkehrswidrig auf dem Rad- und Gehweg unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 43-jährige Postbote erlitt leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.