Der ehemalige Oberbürgermeister von München, Christian Ude, kommt am Samstag, 11. Januar, um 20 Uhr, zu einer Lesung ins Auditorium der Bavarian International School Haimhausen. In seinem Programm "Geschichten aus München und dem Rest der Welt" erzählt Ude, der "viermal Münchner Oberbürgermeister, dreimal zum Städtetagspräsidenten und keinmal zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt wurde", skurrile, aber auch wahre Geschichten aus Rom, Mykonos, der Türkei, Amerika, Simbabwe, Äthiopien und München. Für den musikalischen Rahmen des Abends sind die Musiker der Haimhauser Dorfmusik zuständig. Karten gibt es für 15 Euro unter www.haimhauser-kulturkreis.de sowie mittwochs und samstags in der Haimhauser Kulturkneipe an der Hauptstraße 46 b, von 19.30 bis 24 Uhr.