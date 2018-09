30. September 2018, 22:04 Uhr Haimhausen Bundesminister Müller im "Fair-Handelshaus"

Das Thema Migration und Flüchtlinge bewegt die politische Debatte. Ein wesentlicher Aspekt, so die CSU im Landkreis, werde dabei jedoch gerne vergessen: die Bekämpfung der Fluchtursachen. Niemand verlasse gerne seine Heimat. Umso wichtiger sei es, dass Deutschland und Europa mithelfen würden, in den Herkunftsländern der Flüchtlinge für bessere Lebensbedingungen und Zukunftschancen zu sorgen. Der "Faire Handel" sei dabei ein zentraler Ansatzpunkt. Auch Gerd Müller (CSU), Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wolle die Globalisierung gerecht gestalten. Müller kommt auf Einladung der Haimhausener CSU am Montag 1. Oktober, von 13.30 bis 15 Uhr nach Amperpettenbach in das "Fair-Handelshaus, Alte Kreisstraße 29. An der Diskussion nehmen auch die Dachauer CSU-Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl, der Abgeordnete Bernhard Seidenath und Bezirkstagspräsident Josef Mederer, sowie der Landtagslistenkandidat August Haas und Julia Grote teil, die auf der Bezirkstagsliste kandidiert.