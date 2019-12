Die Bürgerstimme Haimhausen hat ihr Versprechen eingelöst und an die Gemeinde eine Spende in Höhe von 2500 Euro übergeben. Die Spende der Bürgerstimme geht zurück auf Anträge der Bürgerstimme im Rahmen eines neuen Projekts, eine Überquerungshilfe an der B13 und einen Geh- und Radweg zwischen Haimhausen und B13 umzusetzen. Neben mehr Komfort für die Bürger sollte insbesondere die Sicherheit in diesen Bereichen gestärkt werden. Zusätzlich zu günstigen Honoraren des ortsansässigen Ingenieurbüros Dost hatte die Bürgerstimme zugesagt, sich mit einer zweckgebundenen Spende zu engagieren. Das Projekt Überquerungshilfe und des Geh- und Radweges wurde vor wenigen Monaten abgeschlossen. Die Spende der Bürgerstimme ist zweckgebunden und soll folgenden Vereinen zugute kommen: Jugendabteilung des Fußballklubs Inhauser Moos, der Jugendfeuerwehr Haimhausen, sowie der Judoabteilung des SV. Die Spende nahm Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU) stellvertretend in Empfang. Die Vertreter der Vereine, Herbert Groß, Judoabteilung des SV Haimhausen, Benjamin Biehly, 2. Kommandant der Feuerwehr Haimhausen und Thomas Hoffmann, Jugendtrainer beim Fußballklub Inhauser Moos nahmen die Spende dankend an.