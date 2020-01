Unter dem Motto "Bürgerstimme vor Ort" veranstaltet die kommunalpolitische Gruppierung am Sonntag, 2. Februar, 11 Uhr, im Bella Calabria und am 23. Februar, 13 Uhr, im Bella Calabria im Inhauser Moos eine Diskussions- und Frageveranstaltung mit ihrem Bürgermeisterkandidaten Detlef Wiese und mit Gemeinderat Ergun Dost. Weitere Veranstaltungen finden in Amperpettenbach am 2. Februar, 13 Uhr, und am Sonntag 23. Februar, 11 Uhr, im Olive Garden Grill statt. Die Fragen werden in gemütlicher Runde und bei freien Getränken gestellt. Wiese und Dost wollen herausfinden, wo die Bürger der Schuh drückt. In diesem Zusammenhang fordert die Haimhauser Bürgerstimme einen "transparenten Informationsfluss vom Rathaus zu den Bürgern" und mehr Bürgerbeteiligung.