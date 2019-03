27. März 2019, 21:52 Uhr Haimhausen Blues-Schamane

Der gewaltige Dr. Will mit seiner Schamanenstimme ist einer der großartigsten Blueser und Entertainer in europäischen Landen - mit Zylinder und Federschmuck noch dazu der durchgeknallteste Buntvogel der Szene. Am Samstag, 30. März, um 20 Uhr tritt er mit den Wizards in der Kulturkneipe Haimhausen auf. Karten zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf unter haimhauser-kulturkreis.de