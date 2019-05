1. Mai 2019, 22:04 Uhr Haimhausen Biberbratwürste

Einladung zu einer Zeitreise: Der Monat Mai steht im Heimatmuseum Haimhausen ganz im Zeichen des Genusses. Anhand zahlreicher Kochbücher, teils handgeschrieben, teils gedruckt, wird der Besucher in die Küchenwelt um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert entführt. Seit damals hat sich vieles verändert und vereinfacht, auch dies wollen die Ausstellungsmacher vor Augen führen. Es gibt teils kuriose Rezepte wie Biberbratwürste oder Regenwürmer - und es wird gezeigt, was hinter diesen grauslichen Namen steckt. Die Ausstellung wird am Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr eröffnet. Bis zum Pfingstwochenende ist sie jeden Samstag und Sonntag nachmittags zu sehen. Zudem ist sie am Donnerstag, 16. Mai, von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Führungen, zum Beispiel für Schulklassen, können per E-Mail (elke.niedermair@heimatmuseum-haimhausen.de oder doerthe.haniel@heimatmuseum-haimhausen.de) vereinbart werden. Zu der Ausstellung erscheint ein Begleitband, der zu den Öffnungszeiten im Museum käuflich zu erwerben ist.