Unter der Leitung von Sopran Marja-Leena Varpio fand in der Pfarrkirche Sankt Nikolaus in Haimhausen am Dreikönigstag das Benefizkonzert "Serenade zu Epiphanias" mit dem Chor Stimmbruch statt. Vor Weihnachten war das Gerüst im Kirchenraum abgebaut worden. So ergab sich die Gelegenheit auf Initiative von Pastoralreferent Bernhard Skrabal, ein sakrales Musikprogramm zu präsentieren, bevor die Renovierungsarbeiten fortgesetzt werden. Der Chor Stimmbruch eröffnete den Abend mit dem Choral "Wie schön leuchtet der Morgenstern" von Bach, sang das "Weihnachts-Wiegenlied" mit anrührendem Ave Maria von John Rutter. Mozarts "Laudate dominum" für Solostimme und Chor gefiel mit eingängiger Melodik. Auch Auszüge aus dem Liverpool Oratorio von Paul McCartney kamen zur Aufführung, dabei das Lied "Save the Child" mit lyrischem Sopransolo und eindrucksvollem Chorsatz.