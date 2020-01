Das Figurentheater Hattnkofer führt am Samstag, 18. Januar, um 15 Uhr in der Haimhauser Kulturkneipe das Stück "Oh wie schön ist Panama auf". Es geht dabei um die zwei Freunde kleiner Tiger und kleiner Bär, die glücklich in einem Häuschen in der Nähe eines Flusses leben. Der kleine Tiger sammelt Pilze mit seiner Tigerente und der kleine Bär ist ein leidenschaftlicher Fischer. Eines Tages findet der kleine Bär eine leere Holzkiste mit der Aufschrift "Panama" im Fluss. Neugierig machen sich die beiden auf den Weg nach Panama, wo alles besser, größer und schöner als zu Hause sein soll. Sie treffen auf die verschiedensten Tiere und erleben ein Abenteuer. Zum Schluss kommen sie wieder zu Hause an, welches sie aber nicht erkennen und sind glücklich, endlich im Land Ihrer Träume zu sein. Karten gibt es unter www.haimhauser-kulturkreis.de sowie in der Haimhauser Kulturkneipe. Kinder zahlen vier Euro, Erwachsene sechs Euro.