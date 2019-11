Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Montag gegen 6.30 Uhr auf der Amperpettenbacher Straße in Haimhausen einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, geriet der 18-Jährige "aus Unachtsamkeit" mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst den Ford eines 37-Jährigen, der dort unterwegs war. Anschließend stieß das Auto des Unfallverursachers frontal in den Pkw einer 52-Jährigen. Sowohl der 18-Jährige als auch die 52-Jährige mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Dachauer Polizei etwa 16 500 Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Haimhausen zur Fahrbahnreinigung und Verkehrslenkung eingesetzt.