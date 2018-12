14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Haimhausen Auto brennt aus

Eine böse Überraschung hat ein Autofahrer aus Pfaffenhofen an der Ilm erlebt, als er mit seinem Pkw am späten Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße 2339 im Gemeindegebiet von Haimhausen unterwegs war. Zunächst nahm der 26-Jährige Brandgeruch im Fahrzeuginnern wahr. Am Ortseingang angekommen, stieg der Qualm schon aus der Mittelkonsole. Der Mann stellte sein Fahrzeug gegen 16.45 Uhr am Straßenrand ab, stieg aus und verständigte die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte brannte der Wagen bereits voll. Den Schaden schätzten die Beamten der Polizeiinspektion Dachau auf etwa 20 000 Euro. Als Ursache des Brandes dürfte nach Angaben der Ermittler ein technischer Defekt in Frage kommen.