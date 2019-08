Der diesjährige Ausflug der Frauenunion Haimhausen führt in den Pfaffenwinkel. Bei der Veranstaltung am Freitag, 6. September, geht es erst zum Panoramagasthof "Auerberg" in 1055 Meter Höhe auf den Auerberg. Danach gibt es Kaffee und Kuchen im Terrassen-Café "Bayerischer Rigi" in Hohenpeißenberg. Abfahrt ist beim Nahkauf, Ortsmitte Haimhausen, um 8.15 Uhr. Der Unkostenbeitrag für Busfahrt und Führung beträgt 22 Euro. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Anmeldungen nehmen Tanja Eberl, Telefon 0175/588 32 32 und Marianne Hachinger Telefon 08133/922 41 an.