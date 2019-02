3. Februar 2019, 22:06 Uhr Haimhausen Anmeldung zum Poetry Slam

Noch ist etwas Zeit bis zum Anmeldetermin am 15. Februar. Unter der versierten Leitung von Franziska Ruprecht bittet der Haimhausener Kulturkreis zum "3. Haimhauser Poetry Slam" in seine Kulturkneipe am Samstag, 23. Februar, um 20 Uhr. Anmeldung von Prosa, Gedichten, Limericks und / oder Songs aus eigener Feder in der Länge von je zwei mal sieben Minuten unter der Nummer 0170 / 311 76 73, wobei auch Fragen gerne beantwortet werden. Weitere Infos unter www.haimhauser-poetry-slam.de.