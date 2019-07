5. Juli 2019, 22:07 Uhr Gymnasium Markt Indersdorf Sommer, Sonne, Sägewerk

Markt Indersdorfs Gymnasiasten geben ein buntes, originelles Konzert, das die Zuhörer mitreißt

Von Helen Krueger-Janson, Markt Indersdorf

Bei seinem Sommerkonzert am Donnerstag hat das Gymnasium Markt Indersdorf wieder einmal eindrucksvoll gezeigt, zu welch wohlklingenden Ergebnissen der musikalische Schwerpunkt einer weiterführenden Schule führen kann. Die sonnendurchflutete Aula des Gymnasiums Markt Indersdorf ist an diesem Abend rappelvoll. Auf allen Stufen der zweistöckigen Aula sitzen Freunde, Eltern, stolze Großeltern und Bekannte der Indersdorfer Musiker. Sogar Schüler anderer Schulen sind gekommen, um sich das alljährliche Konzert anzuhören, für das die Schule schon weithin bekannt ist.

Mit ganz zartem Einstieg beginnen die Kinder des Unterstufenchors der 6. und 7. Klassen unter der Leitung von Tanja Wawra das Konzert mit "Cantate Brasilia", einem brasilianischen Lied mit leichten Samba-Elementen von Roger Emerson. Gefolgt von einer mitreißenden Darbietung von "Greensleeves", einem traditionellen Volkslied aus England. Dieser zweisprachige Einstieg lässt erkennen, durch welche Vielfalt an Sprachen und Kulturen das Konzert die Zuhörer führen wird.

Anschließend sorgen die Jazz Cookies unter der Leitung von Corinna Barth mit dem Lied "Saint Thomas" von Sonny Rollins, das von der gleichnamigen karibischen Insel handelt, für einen sommerlichen Sound. Passend zu diesem Urlaubsthema sind die Schüler in Hawaiihemden gekleidet, der Stuhl des jungen Moderators ist in der Anmoderation mit einem Badetuch reserviert.

Mit solch humorvollen und einfallsreichen Anmoderationen führen sowohl jüngere Schüler der Unterstufe als auch ältere Schüler der Oberstufe die Zuhörer durch den musikalischen Abend. Besonders humorvoll inszeniert der Unterstufenchor der 5. Klassen unter der Leitung von Tanja Wawra den Song "Das Sägewerk Bad Segeberg" der A-Cappella Gruppe Wise Guys. Zwischen den Strophen ziehen sich die Chormitglieder gegenseitig an den Armen, um die besungenen Sägebewegungen zu demonstrieren. Ein lautes "Ssscht... - Ssscht..." ratschen sie dabei in die Mikrofone, und zum Schluss wird ein scheinbar abgesägter Daumen in die Menge geworfen. Das Publikum jubelt und erfreut sich sichtlich dieses makaberen kleinen Gags.

Ebenso eindrucksvoll und nachhallend ist das Solo von Elias Kreuß, das er zur Darbietung der Pop Voices von "Ain't no Sunshine" ganz ohne Instrumentalbegleitung singt. Ganz in Gelb ist der Chor hier gekleidet, um auch dem sommerlichen Motto des darauffolgenden Liedes "Sunny" von Bobby Hebb gerecht zu werden. Die etwas älteren Schüler zeigen sich als Mitglieder der Jazz Cakes, die eine instrumentale Version des spanischen Hits "Mas Que Nada" vorführen.

Letztendlich spiegeln die verschiedenen Landesflaggen an der Decke der Aula genau die kulturelle Vielfalt wider, die der vielseitigen Musikauswahl des Musikkollegs entspricht. Von den USA über Brasilien bis hin zum israelischen Lied "Ose shalom" von Nuri Hish, das der Chor der 5. Klassen singt, zeigte das Gymnasium Indersdorf, welche Bandbreite an Sprachen, Kulturen und Musikgenres sich die Schüler zu eigen machen können.