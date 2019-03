15. März 2019, 22:03 Uhr Gymnasium Markt Indersdorf Schüler diskutieren mit Bauernverband

Schüler des Gymnasiums Markt Indersdorf organisieren eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Rettet die Bienen - Aber wie? Und wer muss was tun?". Eingeladen haben Schüler aus den Arbeitsgruppen Politik und Umweltschutz, moderieren wird eine Journalistin vom Bayerischen Rundfunk. Roderich Zauscher, Kreisvorsitzender des Bundes Naturschutz, Dagmar Wagner und Anton Kreitmair vom Bauernverband, Helmut Steber vom Naturland-Verband für ökologischen Landbau und Michael Schrödl von der Zoologischen Staatssammlung München sollen mit zwei Schülern der 12. Klassen diskutieren. Die Indersdorfer Schüler haben sich bereits an Freitagsdemonstrationen für den Klimaschutz beteiligt. Um Schulbuch-Umschläge aus Plastik zu reduzieren, haben Zehntklässler aus Reststoffen Hefteinbände genäht und diese an ihrer Schule verkauft. Den Erlös wollen sie dem Bund Naturschutz spenden. Die Veranstaltung am Freitag, 22. März, beginnt um 11.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Markt Indersdorf.