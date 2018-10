1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Guter Zeck Benefizwochenende in Haimhausen

Der Haimhauser Verein Miteinander, Füreinander veranstaltet ein Benefizwochenende. Es beginnt am Freitag, 5. Oktober, 19.30 Uhr, mit einem Schafkopfturnier in der Aula der Grund- und Mittelschule Haimhausen. Zu gewinnen gibt es den Siegerpokal, gestiftet von Angelika Goldfuß, und 150 Euro. Der Zweite erhält eine Akku-Heckenschere, der Dritte einen Präsentkorb von der Weinwerkstatt. Am Samstag, 6. Oktober, 14 Uhr, lädt der Verein zu Kaffee und Kuchen. Dazu gibt es eine kleine Tombola, die mit 300 Preisen ausgestattet ist.

Den Höhepunkt des Wochenendes stellt wie alle Jahre die Ziehung der 100 Gewinner aus der großen Tombola dar. Lose zu fünf Euro können noch bis einschließlich 5. Oktober in den Haimhauser Banken und im Salon Ramona Friedrich erworben werden.