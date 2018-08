7. August 2018, 21:59 Uhr Gute Wasserqualität Badeseen frei von Bakterien

Das Gesundheitsamt testet einmal im Monat die Qualität der Badeseen im Landkreis Dachau. Die Proben vom Stadtweiher Dachau-Süd, Ebertshausener Weiher, Neuhimmelreicher See, Obergrashof See, Mückensee, Hexensee und Heiglweiher Eisolzrieder See, Bergkirchener See, Waldschwaigsee und Birkensee wurden Ende Juli, am 30. sowie 31. Juli, entnommen. Alle Proben waren bakteriologisch einwandfrei, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Lediglich im Ebertshausener Weiher wurden Blaualgen festgestellt, die giftig sind und eventuell Hautreizungen hervorrufen können.