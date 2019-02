7. Februar 2019, 22:10 Uhr Gut gesichert Einbrecher scheitern an Türen und Fenstern

Die Abwesenheit der Hausbesitzer zwischen Montag und Mittwoch haben unbekannte Täter genutzt, um in ein Einfamilienhauses in Prittlbach in der Walpertshofener Straße zu gelangen. Die Täter scheiterten jedoch trotz brachialer Gewalt an den Türen und den gesicherten Fenstern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.