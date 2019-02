5. Februar 2019, 22:15 Uhr Gündinger ausgewählt Vereinte Nationen statt Burschenverein

Ricardo Escoda absolviert ein Auslandssemester in Boston. Im April darf der 25-Jährige seine Universität in einem der größten UN-Planspiele in New York vertreten. Die Spannung des Gündingers vor dem Abstecher in die Weltpolitik steigt

Von Hannah Becker, Bergkirchen

Vom Dorf aus in die weite Welt: Für Ricardo Escoda aus Günding wird dieser Traum gerade wahr. Er macht nicht nur seinen ersten Masterabschluss im Auslandssemester an der Boston University, sondern darf Mitte April auch seine Universität, die International School of Management, bei einem der größten UN-Planspiele der Welt, den National Model United Nations in New York, vertreten. Aus mehr als 500 Bewerbungen wählte die Delegation des Vorjahres ihn und seine elf Kollegen aus. 5000 Studierende aus aller Welt kommen im April zusammen.

Auf die Idee, sich zu bewerben, kam der 25-Jährige durch eine Rundmail, die die Universität an alle Studierenden schickte, um auf das besondere Projekt aufmerksam zu machen. Nachdem sowohl sein Motivationsschreiben als auch ein Essay zu den Auswirkungen der globalen Erderwärmung auf die Fidschi-Inseln überzeugten, wurde Ricardo Escoda zu einem telefonischen Interview eingeladen. Es ging um globale Fragen wie die Entstehung des Syrienkrieges. Einige Tage später kam die Zusage. "Ich konnte es im ersten Moment nicht wirklich glauben, dass ich es geschafft hatte, dabei zu sein", sagt der Gündinger.

Schon seit Ende Mai des vergangenen Jahres arbeitet er nun mit den anderen Studierenden der Delegation an der Vorbereitung auf die Konferenz im April. Anfangs schrieb sich die Gruppe regelmäßig Nachrichten und führte wöchentliche Videotelefonate. Seit etwa vier Wochen ist die nächste Phase angebrochen: In sechs Komitees, bestehend aus je zwei Personen, bereiten sich die Studenten auf ihr konkretes Aufgabenfeld vor und schreiben ein sogenanntes "Position Paper". Wichtig ist es, die Positionen des Landes, das vertreten wird, deutlich herauszuarbeiten und auch Hintergründe zu durchdringen. Die Delegation der ISM vertritt Botswana, eine Entscheidung, die per Losverfahren zustande kam.

Ricardo Escoda ist gemeinsam mit einer Kollegin zuständig für das Komitee GA3, das sich mit Inklusion, Kampf gegen Menschenhandel sowie Katastrophenhilfe auseinandersetzt. Zudem trägt er gemeinsam mit einem Kollegen die Verantwortung für die Finanzen der Delegation. Er kümmert sich beispielsweise darum, fällige Gebühren rechtzeitig zu überweisen und Quittungen über eingegangene Spenden auszustellen. Auf finanzielle Unterstützung sind die zwölf Studierenden dringend angewiesen, da die Teilnahme am Planspiel sehr teuer ist, vor allem durch Anreise und Aufenthalt in New York. In Kalkulationen zu den Kosten kam die Delegation auf einen Gesamtpreis von mehr als 27 000 Euro. Ricardo Escoda freut es deshalb besonders, dass auch Landrat Stefan Löwl (CSU) sich bereits mit einer Spende beteiligt hat.

Bei aller Vorfreude und Begeisterung für die Sache - ganz ohne Aufregung geht es dann doch nicht: "Sorgen macht mir vor allem, dass ich noch nie die Chance hatte, an einem Planspiel in diesem Ausmaß teilnehmen zu dürfen und daher nicht genau weiß, was auf mich zukommen wird", sagt der Student. Er stecke aber bereits tief in den Vorbereitungen und habe sich zusätzlich mit einigen seiner Vorgänger in Verbindung gesetzt, um Ratschläge zu bekommen. Hauptsächlich freut sich der Gündinger auf die Erfahrungen, die er in dieser Veranstaltung auf politischer Ebene sammeln kann. Aber auch der Veranstaltungsort fasziniert ihn: "Selbstverständlich ist es für mich als Dorfkind auch ein absolutes Highlight, eine Woche in New York City verbringen zu dürfen." Escoda ist zuhause sehr aktiv, er engagiert sich in der Feuerwehr und im Burschenverein und spielt Fußball beim SV Günding. Ihm wird es also auch nach seinem kurzen Ausflug in die Weltpolitik nicht langweilig.

Alle Interessierten und potenziellen Sponsoren hält die Delegation auf den sozialen Medien sowie ihrer Website unter dem Namen "NMUN-ISM" auf dem Laufenden.