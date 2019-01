11. Januar 2019, 22:08 Uhr GSC Dachau Schnuppertraining für Skifahrer

Wer sich die Skirennabteilung des GSC Dachau etwas genauer ansehen möchte, hat am Sonntag, 13. Januar, die Gelegenheit dazu. Der GSC bietet ein kostenloses Schnuppertraining für alle Kinder, die schon gut auf dem Ski stehen und Lust haben, sich noch zu steigern. Treffpunkt ist um 8 Uhr 15 am Parkplatz der Alpenrosenbahn in Westendorf/Tirol. Kurzentschlossene können sich noch über kontakt@gscdachau.de anmelden.