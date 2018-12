3. Dezember 2018, 22:05 Uhr Grundschule Vierkirchen Lernen in der Online-Welt

Die Grundschule hat ihre Räume zu digitalen Klassenzimmern umgebaut. Der Unterricht soll so interessanter werden

Von TOM Hackbarth, Vierkirchen

Die Grundschule Vierkirchen ist eine der Einrichtungen, die von einem Förderprogramm der Staatsregierung profitieren und ihre Klassenzimmer digital ausbauen können. Der Unterricht soll somit interessanter und die Themen für die Schüler relevanter werden. Das Konzept steht ganz im Zeichen der Multimedialität.

Durch Programme wie dem "DigitalPakt Schule" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung oder dem "Masterplan Bayern Digital II" der bayerischen Staatsregierung können Schulen ihre Räume zu sogenannten digitalen Klassenzimmern umbauen. Im Zuge dessen wird die IT-Ausstattung verbessert, digitale Lernplattformen bereit gestellt und Lehrkräfte fortgebildet. In der Grundschule Vierkirchen kann man das Konzept bereits beobachten: Die Schüler verwenden einen Tabletcomputer mit spezieller Lernsoftware, benutzen aber weiterhin auch Block und Bleistift. Währenddessen schreiben die Lehrer etwas mit Kreide an die Tafel, zeigen Bildmaterial aber von dem eigenen Tablet aus über einen Beamer. "Zu meiner Zeit gab es noch Overhead-Projektoren", sagt Christoph van Bracht, IT-Administrator der Gemeinde Vierkirchen und Betreuer des Projekts "Digitales Klassenzimmer". Diese Zeit ist an der Grundschule Vierkirchen jetzt allerdings vorbei.

Etablierte Elemente des Unterrichts sollen also nicht verschwinden, das Klassenzimmer soll nur multimedial erweitert werden. Und das bietet auch einige Möglichkeiten: Gruppenarbeiten sollen dadurch vereinfacht werden, dass die Kinder Dokumente, Bilder und vieles mehr direkt vorliegen haben, sodass man schnell und einfach darauf zugreifen kann. Auch Lehrer sollen Vorträge interessanter gestalten können, indem sie beispielsweise den Beamer im Unterricht einsetzen. Über ein zentrales Verwaltungssystem können Filme, Bilder oder Medien jeglicher Art auch unter den Lehrern problemlos ausgetauscht werden. So soll der Unterricht in erster Linie ansprechender gestaltet werden können.

Aber auch das Thema Medienkompetenz werde während des Unterrichts in der Grundschule on Vierkirchen in den Vordergrund rücken, sagt IT-Experte van Bracht. Der frühe und schulische Kontakt zur Online-Welt soll die Kinder auch auf die Risiken aufmerksam machen, die im Internet lauern. Da es für Eltern oft schwer sei am Zahn der Zeit zu bleiben, ist es wichtig den Kindern in der Schule durch einen ausgebildeten Lehrer als Vertrauensperson zu zeigen, wo sie im digitalen Umfeld besonders aufpassen müssen und wie sie möglichen Gefahren einfach aus dem Weg gehen können.

Das gesamte Konzept, so van Bracht, sei eine eigene Geschichte der Grundschule Vierkirchen. Es sei keine Kaufempfehlung und ständig in Entwicklung. Doch mit dem Ergebnis ist man bisher sehr zufrieden.