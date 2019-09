Vor dem Schulhaus klafft eine Baugrube, der Schulhof und reguläre Eingang sind gesperrt, die Decke zum oberen Stockwerk ist voller Löcher. Die Grundschule Augustenfeld wird gerade erweitert, doch wie umfassend diese Bauarbeiten sofort ins bestehende Schulhaus eingreifen, "das hätte ich nicht erwartet", sagt Andrea Wiesner. Die 47-Jährige, die als Nachfolgerin von Helga Schiller zum neuen Schuljahr die Leitung dieser Dachauer Grundschule übernommen hat, ist erfahren im Management von Baustellen. In Bergkirchen, wo Wiesner bisher als Konrektorin und einige Zeit auch als kommissarische Schulleiterin der Grund- und Mittelschule tätig war, begleiteten sie in den vergangenen zwei Jahren die Bauarbeiten für eine Mensa mit Schulerweiterung. "Die Baustelle hier war deshalb kein so großer Schock." Und auch wenn die Bauphase turbulent werden dürfte, freut sich Wiesner von 2022 an auf ein nicht nur erweitertes, sondern rundherum modernisiertes und aufgefrischtes Schulgebäude.

Detailansicht öffnen Die Grundschule Augustenfeld wird derzeit erweitert. Ab 2022 soll hier ein rundherum modernisiertes und aufgefrischtes Schulgebäude stehen. Dann will die Stadt dort auch einen Ganztagszug einrichten. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Damit der Schulalltag trotz Baustelle vernünftig weiterläuft, steht Wiesner bereits in engem Kontakt mit den betreuenden Architekten, wie sie erklärt. "Wichtig ist, dass lärmende Arbeiten möglichst nicht vor Schulschluss um 13 Uhr stattfinden, um die Schüler in ihrer Konzentration aufs Lernen nicht zu sehr zu beeinträchtigen." Schon ohne Krach ist die Baustelle vor den Schulfenstern eine Herausforderung. Als provisorischer Pausenhof dient der nüchterne Lehrerparkplatz, eine kleine Fläche ohne Spielangebote. Prompt hätten die Kinder das Baugerüst zum Kraxeln entdeckt, sagt Wiesner, "wir mussten spontan eine größere Absperrung machen". Weitere Kompromisse sind nötig. Die Mittagsbetreuung nutzt jetzt den Musiksaal, weil die angestammten Räume im oberen Stockwerk mit Baubeginn gesperrt wurden. Das geht nur im Miteinander, "denn natürlich wollen es sich die Kinder dort auch ein wenig gemütlich machen", sagt Wiesner verständnisvoll. Also wurden die Instrumente weggeräumt, eine Lese- und Spielecke samt Couch reingestellt. Überhaupt wird es heuer eng im Schulhaus, denn mit 16 statt bisher 13 Klassen ist das Gebäude bis auf den letzten Raum ausgelastet. Auslöser ist, dass mehr als 65 Prozent der Schüler aus Familien mit Migrationshintergrund kommen und daher kleinere und dadurch eben auch mehr Klassen gebildet werden. Vorteil dieser Konstellation ist, dass die Schule viele Lehrerstunden vom Schulamt zugewiesen bekommen hat. Allerdings ist nun Kreativität gefragt, wenn Klassen zum Beispiel für den Religions- und Ethikunterricht geteilt werden, weil Ausweichräume schlicht nicht mehr verfügbar sind.

Detailansicht öffnen "Die Baustelle war kein so großer Schock", sagt Andrea Wiesner, die neue Rektorin der Grundschule Augustenfeld. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Ein Thema, das der Vergangenheit angehört, sobald die Erweiterung steht. Dann soll auch, so das Ziel der Stadt, in Augustenfeld ein Ganztagszug installiert werden. Diese besondere Unterrichtsform, bei der sich Lernen, Üben und Freizeitaktivitäten über den gesamten Schultag abwechseln, steht Wiesner aufgeschlossen gegenüber. Sie weiß aber auch um die Hürden. In Bergkirchen hat sie miterlebt, wie der Aufbau so einer Klasse trotz mehrfacher Anläufe am mangelnden Interesse der Eltern scheiterte. Im offiziellen Ganztagskonzept endet der Unterricht am Freitag schon mittags, ein Angebot für die Ferien fehlt. Und wo Hort und Mittagsbetreuung Flexibilität böten, gelte im Ganztag Schulpflicht, so Wiesner "Wir müssen schauen, was die Eltern möchten." In jedem Fall, das betont die neue Rektorin, wird ein Ganztagszug unter ihrer Ägide nur starten "wenn alles stimmt, also mit einem qualitativ guten Konzept, das die Bedürfnisse der Kinder umfassend berücksichtigt".

Von der Grund- und Mittelschule Bergkirchen ist Wiesner nicht nur nach Dachau gekommen, weil sie in der Kreisstadt lebt und als "Stadtkind" aufgewachsen ist. Hier, wo sie von Schülern und Kollegium herzlich aufgenommen worden sei, möchte sie mit ihrer langen Erfahrung als Stellvertreterin nun als Rektorin verantwortlich die Entwicklung einer Schule führen und begleiten. Als Gründungsmitglied der Dachauer Stadtkapelle liegt ihr Musik am Herzen. Die Bläserklasse der Knabenkapelle, die bereits an der Schule aktiv ist, soll daher weiterlaufen. Auch das Sportangebot will Wiesner noch stärken, sobald der Um- und Ausbau der Schule fertig ist. Bis dahin gilt es, die unruhige Bauzeit zu koordinieren und dafür zu sorgen, "das alle bisherigen Angebote möglichst weiterlaufen, so gut es geht."