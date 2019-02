4. Februar 2019, 22:03 Uhr Grünes Kino Kultur-Kreis-Kneipe zeigt Öko-Thriller

Zum Volksbegehren Artenvielfalt "Rettet die Bienen" zeigt das Grüne Kino in der Kultur-Kreis-Kneipe in Haimhausen, Hauptstraße 46b, den Film "Racing Extinction - Das Ende der Artenvielfalt?" Zur Forderung, die Bienen zu retten, kann sicherlich jeder seine Unterschrift geben. Aber das Volksbegehren Artenvielfalt will mehr. "Freiwillige Selbstverpflichtungen sind nicht ausreichend, der Erhalt der Artenvielfalt nicht verhandelbar", heißt es in der Ankündigung. Diesen Eindruck vermittelt auch der Öko-Thriller, der am Donnerstag, 7. Februar, 19.30 Uhr, gezeigt wird. "Der Film zeigt ungeschönt die katastrophalen Folgen menschlichen Handelns. Die Undercover-Aufnahmen machen deutlich, wie fragil unsere Umwelt ist und warum sich etwas ändern muss", heißt es weiter. Das Grüne Kino in Haimhausen greift regelmäßig gesellschaftliche Themen auf, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Alle Interessierten sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.