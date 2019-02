13. Februar 2019, 22:00 Uhr Grüne kritisieren Belastung durch Nachtflüge steigt

Immer mehr Nachtfluggenehmigungen am Flughafen München lassen bei den Landtags-Grünen die Alarmglocken schrillen. Binnen fünf Jahren hat sich die Zahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen auf annähernd eintausend mehr als verdreifacht, die Zahl der durchgeführten Flüge stieg um den Faktor 2,5 auf fast 400.

"Wenn die Ausnahme zur Regel wird, läuft etwas grundlegend falsch", stellt der örtliche Grünen-Abgeordnete Johannes Becher in einer Pressemitteilung fest. Daraus folgert Becher: "Wir brauchen strengere Nachtflugregelungen statt zusätzlicher Belastungen für die Flughafenanwohner." Auch das Genehmigungssystem für die Nachtflüge kritisiert Becher. Die routinemäßige und weitgehend ungeprüfte Genehmigung von Nachtflügen durch das CSU-Verkehrsministerium sei "zu lax". "Darüber hinaus sollten für solche Ausnahmegenehmigungen wie bei anderen Vorgängen des Geschäftsverkehrs künftig auch Verwaltungskosten in Rechnung gestellt werden", fordert Johannes Becher. "Vielleicht lässt sich so die Antragsflut eindämmen und die zusätzliche nächtliche Fluglärmbelastung für die Anwohner senken."